Журналист, крещенный Папой Бенедиктом XVI, отказался от Католичества

Известный итальянский журналист Магди Аллам, перешедший из ислама в христианство, объявил, что покидает Католическую церковь, потому что католические лидеры не были достаточно сильны в своей оппозиции к исламу.

Аллам был крещен Папой Бенедиктом XVI в марте 2008 года и его принятие христианской веры вызвало самую негативную реакцию со стороны мусульман, сообщает портал "Православие.by" со ссылкой на информацию Catholic World News (CWN).

Спустя восемь лет после своего отказа от мусульманства, Аллам заявил, что "эйфория относительно Папы Франциска" убедила его в том, что католицизм не обладает достаточной силой, чтобы противостоять "воинствующей идеологии", которая свойственна исламу.