У католиков идет Страстная неделя

Богослужениями Вербного воскресенья католики всего мира вступили в Страстную неделю - кульминацию Великого поста и сердцевину литургического года.

Во время богослужений Великого четверга, Страстной пятницы и торжественного навечерия Пасхи католики вновь переживают тайну страстей Христовых, Его смерти и воскресения. В четверг вечером будет совершен обряд, который происходит раз в году - по церковной традиции священник омоет ноги двенадцати мирянам в воспоминание того, как перед Тайной вечерей Христос омыл ноги своим ученикам.

Во время пения гимна "Слава в вышних Богу" в четверг в последний раз будут звучать орган и все колокола - они замолкнут до Пасхи. На мессе Великого четверга освящается большое количество даров, чтобы их хватило на Страстную пятницу, когда месса не совершается. С XI века эти дары помещаются не в ризницу, а в одну из часовен храма для поклонения им после мессы. Перенесение даров, которое осуществляется во время торжественной процессии после мессы, символизирует заключение Христа в темницу. Затем с алтаря убираются подсвечники, кресты и покрывало, что символизирует снятие одежд с Христа воинами перед Его распятием.

На тайне страстей сосредоточено богослужение Великой пятницы - дня строгого поста и покаяния, единственного дня в году, когда не совершается евхаристическая литургия. В храмах пятничная служба обычно длится несколько часов, поскольку для поклонения кресту и его целования выстраивается длинная очередь верующих. В этот день верующие причащаются преждеосвященными дарами.

В Великую субботу католики пребывают в молитве перед гробом Господним. C появлением первой звезды начнется торжественное богослужение навечерия Пасхи. От костра во дворе храма в этот день зажигается пасхал - большая свеча, которая торжественно вносится в храм под пение гимна "Слава в вышних Богу", и с этого момента в храме вновь звучит орган и колокола, прославляя Христово воскресение. В большинстве стран с преобладанием католического населения дни с Великого четверга до пасхального понедельника включительно являются выходными.

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