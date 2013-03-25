В Бразилии за 30 лет Католическая Церковь потеряла 20 % прихожан

Католическая Церковь в Латинской Америке постепенно сдает позиции и находится «все больше в обороне», считает протестантский теолог Фридрих Вильгельм Граф. Основной причиной Граф видит распространение пятидесятнических общин, сообщает "Седмица" со ссылкой на kipa/apic.

В стране, которую называли «оплотом католицизма в мире», численность католиков за прошедшие 30 лет упала на 23 %, с 88 % до 65 %.

Латинская Америка в настоящее время находится в состоянии глубокого религиозного переворота, считает протестантский теолог. В Бразилии, Аргентине и др. крупных странах, где раньше процветала Католическая Церковь, стремительно распространяются пятидесятники и др. харизматические секты. По мнению Графа, задача нового Папы Римского – проработать стратегию борьбы с распространением этих небольших религиозных групп, практикующих крайне агрессивную тактику миссионерской деятельности.

Католицизм до 1889 г. являлся официальной религией колониальной и имперской Бразилии. С провозглашением республики все христианские конфессии получили равные права. Спустя 100 лет в Бразилии уже насчитывалось около 8 млн протестантов: 2.1 млн лютеран, 1.1 млн баптистов, 1 млн последователей Шведской свободной миссии, 990 тыс. пятидесятников, 550 тыс. пресвитериан, 549 тыс. конгрегационалистов, 500 тыс. методистов, 100 тыс. адвентистов седьмого дня. Кроме того в стране распространяются группы членов Бразильской епископальной церкви и Армии спасения, мормонов, реформатов и меннонитов. На сегодняшний день протестантская община Бразилии является крупнейшей в Южной Америке.