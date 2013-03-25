Католики впервые за 430 лет будут отмечать Пасху по восточной пасхалии

Большинство католических общин Израиля, Палестины, Иордании и Кипра в этом году будут праздновать Пасху не по западной (григорианской), а по восточной (александрийской) пасхалии, сообщает Благовест-Инфо.

Если вся остальная Католическая Церковь латинского обряда уже вошла в дни Страстной недели, то в Святой Земле Великие дни начнутся 29 апреля – тогда же, когда у православных и части католиков восточного обряда.

Решение об унификации даты Пасхи было принято 15 октября прошлого года на ассамблее католических епископов-ординариев Святой Земли. В текущем году отмечать главный христианский праздник по александрийской пасхалии будут ad experimentum все католики региона кроме тех, кто живет в Иерусалиме и Вифлееме – они пока что сохранят григорианское счисление. Это объясняется, с одной стороны, системой «статус кво», регулирующей сосуществование различных конфессий в святых местах, а с другой – притоком католических паломников, которые хотели бы встретить Пасху в Иерусалиме в тот же день, что праздновали бы у себя на родине.

Право использовать григорианскую пасхалию также получила община иностранных работников в Тель-Авиве. Как объяснил викарий латинского патриарха Иерусалимского епископ Вильям Шомали, это даст им возможность воспользоваться выходными днями в связи с иудейской Пасхой.

Прошлогоднее решение ассамблеи епископов предполагает, что в течение двух лет на александрийскую пасхалию перейдут все католические общины латинского обряда в Святой Земле. Окончательное решение по данному вопросу будет принято в 2015 году Ватиканом.

На данный момент сдержанное отношение к реформе выразил ряд маронитских епископов.

Однако, по словам епископа Шомали, переход на единую пасхалию является важнейшим шагом в плане экуменических отношений и общего свидетельства христиан.

«Раньше представители разных конфессий из одного и того же села, жили каждый своей собственной церковной жизнью, — заявил патриарший викарий. – Теперь они будут в одни и те же дни вспоминать Страсти Христовы и день Его славного Воскресения. И это станет подлинным свидетельством нашего единства перед лицом наших соседей-нехристиан».

До XVI века западные и восточные христиане вычисляли дату Пасху в соответствии с общей, александрийской пасхалией. В ходе календарной реформы Папы Григория XIII в 1682-83 гг. были изменены даты как непереходящих праздников, так и Пасхи. Латинская Церковь приняла реформу сразу. Протестантские общины сначала выразили решительное несогласие с ней, но позже перешли на григорианский календарь.

Православные Церкви держались «старого стиля» до ХХ века, когда часть из них, перешла на так называемый «новоюлианский» календарь, а часть – сохранила старый юлианский. При этом все поместные Церкви кроме автономной Финляндской празднуют Пасху по александрийской пасхалии. Что касается Католических Церквей восточного обряда, то часть их перешла на григорианскую пасхалию, а часть – сохранила александрийскую.