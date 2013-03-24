Папа Франциск осудил «духовную бедность» богатых стран

«Духовная бедность», охватившая богатые страны, – одна из серьезнейших проблем, стоящих перед современным миром. Об этом заявил вчера в ходе встречи с дипломатами, аккредитованными при Святом Престоле, Папа Франциск, сообщает Благовест-инфо.

Понтифик напомнил представителям 180 государств, поддерживающих дипломатические отношения с Ватиканом, почему он выбрал имя Франциск: Ассизский святой ассоциируется, прежде всего, как друг и помощник бедных. Сегодня Церковь во многих странах мира старается нести это служение, помогая нищим, больным и обездоленным, сказал Папа.

«Но есть и бедность другого рода – духовная бедность, охватившая сегодня так называемые «богатые страны», - продолжил Франциск. – Это та самая «диктатура релятивизма», о которой говорил мой досточтимый предшественник Бенедикт XVI: каждый человек становится сам для себя критерием всего происходящего».

Папа напомнил, что один из его титулов – «понтифик» – буквально означает «строитель мостов», мостов, связывающих людей между собой и с Богом.

«Невозможно строить мосты между людьми, забыв о Боге, и невозможно установить истинную связь с Богом, игнорируя других людей», - подчеркнул глава Римско-Католической Церкви.