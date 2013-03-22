Глава Англиканской церкви взошел на престол

В лондонском соборе Святого Павла прошла интронизация архиепископа Кентерберийского, сообщает «Би-би-си».

Новым главой Англиканской церкви стал епископ Даремский Джастин Уэлби. Во время интронизации он заявил, что хочет наладить более тесные связи с другими христианскими конфессиями. На церемонии присутствовали принц Чарльз, премьер-министр Дэвид Кэмерон и делегации от различных конфессий.

Поздравление Уэлби уже направил папа римский Франциск. Он пообещал молиться за нового архиепископа и попросил молиться и за него. Он также выразил надежду на скорую встречу.