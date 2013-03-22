Глава Англиканской церкви взошел на престол
14:05, 22 марта 2013Католицизм
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Интронизация в Лондоне, в соборе св.Павла
В лондонском соборе Святого Павла прошла интронизация архиепископа Кентерберийского, сообщает «Би-би-си».
Новым главой Англиканской церкви стал епископ Даремский Джастин Уэлби. Во время интронизации он заявил, что хочет наладить более тесные связи с другими христианскими конфессиями. На церемонии присутствовали принц Чарльз, премьер-министр Дэвид Кэмерон и делегации от различных конфессий.
Поздравление Уэлби уже направил папа римский Франциск. Он пообещал молиться за нового архиепископа и попросил молиться и за него. Он также выразил надежду на скорую встречу.
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