Папа Франциск звонит, не пользуясь услугами секретаря

После восхождения на престол Папы Римского Франциска служащие Ватикана вынуждены менять свое представление о том, что может и что должен делать Папа.

Франциск, бывший архиепископ Буэнос-Айреса, выбравший себе имя в честь защитника бедных - монаха-аскета Фрациска Ассизского, решил ввести в обиход простое, неофициальное общение. Но в Ватикане, не успев еще привыкнуть к такой простоте, иногда сталкиваются с некоторой неразберихой.

Накануне своей интронизации иезуит Франциск решил позвонить своему старому другу - главе Ордена Иезуитов генералу Адольфо Николасу. И для этого воспользовался телефоном, минуя своего секретаря.

Как сообщает The Daily Mail, Папа поднял трубку и соединился с оператором Ватикана:

"Алло, это Папа Римский", - представился оператору Франциск.

Оператор по имени Андреас, судя по всему, никогда ранее не общался напрямую с каким-либо Папой. Он и не думал, что может быть иначе и сам Папа куда-либо может звонить без услуг секретаря.

Поэтому Андреас, в своей правоте ничтоже сумняшеся, ответил человеку на том конце провода:

"Папа Римский? Да? А я Наполеон".

Но Франциск оказался очень терпеливым Папой и попытался убедить оператора, что это никакая не шутка, а он действительно реальный Папа Римский, которому необходимо позвонить:

"Я действительно Папа Римский Франциск. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, Андреас. Вы просто соединяйте меня с генералом Ордена, я хотел бы благодарить его за письмо".

В итоге оператор понял свою ошибку, принес извинения, и разговор Папы с главой Ордена Иезуитов состоялся.

Как позднее объяснили в Ватикане, ошибка оператора произошла именно по причине скромности понтифика, который не пожелал лишний раз кого-то напрягать.

Как отмечают эксперты, такой звонок необычен для главы Церкви, но неофициальное общение становится "фирменным" стилем Папы Франциска.

И когда накануне интронизации Папы Римского десятки тысяч аргентинцев провели ночь в бдении возле храма, при котором в маленькой квартирке проживал будущий 266-й понтифик кардинал Хорхе Марио Бергольо, то Франциск лично позвонил им. Его звонок вывели на громкую связь, и все собравшиеся у храма услышали голос самого Папы.

Он поприветствовал собравшихся людей. Многие не могли сдержать слез от эмоций. Прослушав послание, люди начали скандировать: "Да здравствует Папа! Да здравствует Папа!"

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