Немецкая католическая церковь продает храм за 120 тысяч евро

Немецкая католическая церковь выставила на продажу через Интернет-аукцион e-bay бранденбургскую церковь Святого Бернарда, сообщила в среду, 20 марта, газета "Берлинер моргенпост".

В описании лота говорится, что речь идет о "церкви в популярном жилом районе".

Начальная стоимость церкви составляет 120 тысяч евро. Как отмечается в объявлении, здание можно использовать для любого рода деятельности: "для проведения мероприятий, организации приемного кабинета врача, офиса или места встреч", - цитирует издание слова объявления.

Причиной решения немецкой католической церкви о продаже церкви стал затяжной финансовый кризис и значительное сокращение числа прихожан.

По данным издания, за последние несколько лет епархия Берлина выставила на продажу 25 католических церквей. Практически во всех случаях причиной такого решения стало сокращение числа прихожан.

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