Гузар считает, что УГКЦ созрела для патриархата

Бывший глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) кардинал Любомир Гузар считает, что греко-католическая церковь созрела для патриархата.

Об этом он сказал журналистам на брифинге.

"Я думаю, что мы уже созрели или созреваем к установлению патриархата", - заявил Гузар.

По его словам, на сегодняшний день УГКЦ гораздо лучше подготовлена ​​к тому, чтобы жить за патриархатом.

Гузар отметил, что УГКЦ принимает все необходимые меры для того, чтобы сделать возможным введение патриархата и "на сегодняшний день шансы на это значительно больше, чем в предыдущие десятилетия".

Он также добавил, что есть предпосылки считать, что новый Папа Римский Франциск I понимает потребности и возможности УГКЦ.

Украинская правда