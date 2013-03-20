Гузар считает, что УГКЦ созрела для патриархата
12:40, 20 марта 2013Католицизм
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Сегодня шансы значительно больше
Бывший глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) кардинал Любомир Гузар считает, что греко-католическая церковь созрела для патриархата.
Об этом он сказал журналистам на брифинге.
"Я думаю, что мы уже созрели или созреваем к установлению патриархата", - заявил Гузар.
По его словам, на сегодняшний день УГКЦ гораздо лучше подготовлена к тому, чтобы жить за патриархатом.
Гузар отметил, что УГКЦ принимает все необходимые меры для того, чтобы сделать возможным введение патриархата и "на сегодняшний день шансы на это значительно больше, чем в предыдущие десятилетия".
Он также добавил, что есть предпосылки считать, что новый Папа Римский Франциск I понимает потребности и возможности УГКЦ.
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