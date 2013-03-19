Папа Римский взошел на престол

Франциску вручены символы папской власти - "перстень Рыбака"и омофор.

Символы верховной власти Римского понтифика - так называемый "перстень Рыбака"и омофор (pallio) - были вручены Папе Римскому Франциску во вторник во время проходящей на площади св. Петра торжественной инаугурационной мессы, сообщает РИА Новости.

Церемония интронизации заменила собой акт коронации, в последний раз совершенный в Ватикане в 1963 году во время восшествия на Апостольский престол Папы Павла VI, который впоследствии пожертвовал свою тиару (тройную папскую корону) в пользу бедных. С тех пор понтифики используют вместо тиары епископскую митру, а символами их власти являются "перстень Рыбака"и омофор.

Папа Франциск призвал верующих уважать всех живых существ и окружающую среду во время своей проповеди на церемонии интронизации.

"Берегите людей, заботьтесь с любовью обо всех, о каждом человеке, особенно о детях, пожилых людях, о более слабых и тех, кто часто оказывается на окраине нашего сердца", - сказал понтифик, обращаясь к многотысячной толпе.

С отдельной просьбой Папа Франциск обратился к политическим лидерам, призвав их охранять и беречь людей, природу и "творения Господа". "Не позволим, чтобы признаки разрушения и смерти сопутствовали нашему миру", - сказал глава Римско-католической церкви.

"Мы не должны бояться доброты и нежности!" - добавил Франциск под аплодисменты собравшихся.

После проповеди Папы Римского были произнесены молитвы на пяти языках: русском, французском, арабском, суахили и китайском.