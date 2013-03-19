Какая зарплата у Папы Римского?

Официально Папа Римский не получает заработную плату, однако имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, его содержание складывается из весьма внушительной суммы, которую взимают в виде налогов и податей с епископов и прихожан, среди которых самыми «выгодными» являются США, Германия и Италия. В год сумма достигает 50,2 млн. евро. Естественно, что основная часть средств отправляется на религиозные нужды, сообщает итальянское изданиеLa Libre.

Во-вторых, Его Святейшество освобождается ото всех налогов. Папа не может обладать частной собственностью, но взамен этого ему предоставлено жилище в Ватикане. И в заключение, понтифику полагается иметь личного помощника, который будет следить за тем, чтобы римский Папа не упустил никаких важных вопросов.

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