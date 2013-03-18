Папа Римский Франциск оставляет свой прежний герб

Папа Римский Франциск объявил сегодня, в канун инаугурации, что сохраняет и после восшествия на престол Святого Петра свой старый епископский герб и девиз. В бытность архиепископом Буэнос-Айреса кардинал Хорхе Марио Бергольо руководствовался следующим латинским девизом: "miserando atque eligendo" /"удостоенный милосердия Божьего, да будет избран"/.

Герб представляет собой щит, где на голубом фоне выделены три золотых изображения: наверху расположена эмблема "Общества Иисуса", или Ордена иезуитов, к которому принадлежит новый понтифик /монограмма Христа IHS в солнечных лучах, при этом центральная буква опирается на крест, над ним - три черных гвоздя. Внизу - звезда /символ Девы Марии/ и голубой цветок лаванды /символ Святого Иосифа- обручника, патрона Церкви/. Новыми элементами герба станут папская тиара и перекрещенные ключи - от Рима и Рая, символ власти верховного понтифика.

Тем временем из ватиканских источников стало известно, что Папа Римский Франциск отказался от золотого "Перстня рыбака" /еще одного символа римского первосвященника/ и попросил изготовить его из позолоченного серебра.

ИТАР-ТАСС