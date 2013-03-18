Папа Римский подарил свой кардинальский перстень собору в Буэнос-Айресе

Папа Римский Франциск передал в дар Кафедральному собору Буэнос-Айреса свой кардинальский перстень.

Папа Римский Франциск распорядился передать в дар Кафедральному собору Буэнос-Айреса свой кардинальский перстень, который он носил, будучи архиепископом столицы Аргентины.

Как сообщает РИА «Новости», об этом сказал настоятель собора Алехандро Руссо в интервью телеканалу C5N.

«Папа сообщил, что отправит в Буэнос-Айрес свой кардинальский перстень, чтобы он остался в (Кафедральном) соборе», - сообщил А.Руссо.

По его словам, понтифик сообщил о своем решении в воскресенье, после того как впервые обратился к верующим с традиционной проповедью Angelus. О решении понтифика А.Руссо узнал от одного из церковных деятелей из окружения Папы в Ватикане.

В воскресенье в Кафедральном соборе Буэнос-Айреса прошла благодарственная служба в связи с началом понтификата Папы Римского, службу провел апостольский нунций монсеньор Эмиль Пауль Тчерриг. Кроме того, Кафедральный собор в ближайшие сутки станет центром торжеств, посвященных намеченной на вторник интронизации Папы.

Ожидается, что с вечера понедельника представители ряда католических объединений начнут рядом с собором праздничное бдение. Оно продолжится до тех пор, пока в Ватикане не начнется церемония интронизации Папы, которую будут транслировать на гигантском экране, установленном у собора.