Книги Папы Франциска резко стали бестселлерами

Книги, написанные Папой Римским Франциском, и посвященные ему биографические работы стали бестселлерами онлайн-магазинов в Аргентине, продажи традиционных изданий также значительно выросли.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли, в течение только первых двух часов после объявления имени понтифика пользователи портала Bajalibros.com купили более тысячи цифровых книг Папы и о нем.

В последующие два дня спрос резко возрос и достиг рекордных показателей - работы ставшим главой Римско-Католической церкви архиепископа Буэнос-Айреса Хорхе Бергольо заказывали не только в Латинской Америке, но и в США, Европе и даже в Ватикане, отмечает интернет-издание Infobae. По его данным, часть этих книг на бумаге сейчас недоступна, и число скачиваний их электронных версий продолжает расти.

Резко вырос интерес и к бумажным книгам о понтифике. Так, например, в книжных магазинах города Сальта на севере страны в среду за несколько часов были раскуплены все книги Папы. Точно такая же ситуация сложилась и в другом северном городе - Сантьяго-де-Эстеро. Аргентинское подразделение испанской издательской группы Ediciones B во вторник представит переиздание книги ”Иезуит. Беседы с кардиналом Хорхе Бергольо”, - но уже под другим названием - ”Иезуит. История Франциска, Папы из Аргентины”. Книга, авторами которой являются Сергио Рубин и Франческа Амброгетти, в ближайшее время будет переведена и на другие языки.

Спрос на книги понтифика вырос и за границей. Так, испанское католическое издательство Publicaciones Claretianas, которое обладает авторскими правами на публикацию ряда работ понтифика в Испании, сообщила о скором выходе в свет книги ”Настоящая власть в служении”, состоящей из записок и обращений Бергольо к пастве до его восшествия на папский престол-как, например Ediciones Paulinas из провинции Валенсия - сообщили, что оформили у аргентинских издательств срочный заказ на книги понтифика, его фотопортреты и постеры с его изображением ”в связи с растущим спросом” - до настоящего времени в Испании книги Бергольо не публиковались.

Перу понтифика принадлежат 11 книг. Первая из них вышла в 1982 году и называется ”Размышления для верующих”. Одна их его последних книг, вышедшая в 2012 году, называвется ”Открытый ум, верующее сердце”.