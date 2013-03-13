Новым Папой Римским стал архиепископ Буэнос-Айреса
23:08, 13 марта 2013Католицизм
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Принял имя Франциск
Новым Папой Римским стал аргентинец, архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо.
Его имя назвал кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Жан-Луи Торан. С балкона Собора святого Петра он произнес знаменитую латинскую формулу Habemus papam (У нас есть Папа), сообщает РИА Новости.
Новый Папа Римский принял имя Франциск.
Новый Папа Франциск І известен консервативными взглядами. В частности он осуждает однополые браки, аборты и эвтаназию.
Конклав кардиналов избрал папу вечером в среду, на второй день заседания конклава, во время пятого голосования.
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