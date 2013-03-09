Во Львовской области на срубе дерева появился образ Богородицы

Во Львовскую область съезжаются паломники. В Стрые, в городском парке близ Храма святых Владимира и Ольги (Украинская грекокатолическая церковь) на срубе дерева местная жительница увидела образ Богородицы, сообщает NEWSru.ua со ссылкой на Львiв.tv.

6 марта вечером в парке увидели яркий свет идущий от дерева, а утром на нем увидели лик Богородицы.

Срезанную ветвь с красным пятном украсили венком и полотенцем. Люди молятся, плачут, целуют дерево, фотографируются.

Церковь еще изучает это явление. Будет создана специальная комиссия, которая исследует откровение. Глава украинских грекокатоликов Святослав Шевчук сам родом со Стрыя, ему уже сообщили об этом случае.