В Ивано-Франковске появятся памятники Шептицкому

Ивано-Франковский городской совет 7 марта, на втором пленарном заседании 34-й сессии принял решение о сооружении в городе памятников Митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому и Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском городском совете, депутаты согласились с тем, что однозначно необходимо открыть в городе памятник епископу Украинской Греко-католической Церкви и Митрополиту Галицкому. Ведь с именем Андрея Шептицкого неразрывно связана история города Станислава (так до 1962 г. назывался Ивано-Франковск – УНИАН), а поэтому Ивано-Франковск должен почтить память этой исторической фигуры.

При обсуждении этого вопроса городской голова Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус предложил депутатам также утвердить намерение открыть памятник еще одному, не менее весомому церковному деятелю – Папе Римскому Иоанну Павлу ІІ. Место для сооружения памятника первому Папе Римскому - выходцу из славянских народов - выбрано на углу улиц Иоанна Павла ІІ и Мира в областном центре.