Конклав по избранию нового Папы Римского начнется 12 марта

Конклав по избранию нового Папы Римского откроется в Ватикане 12 марта, сообщают РИА «Новости».

Соответствующее решение было принято на всеобщей конгрегации (совещании) кардиналов Римско-католической церкви, которая прошла 8 марта и в которой приняли участие все 115 кардиналов-выборщиков.

Согласно апостолической конституции "Universi Dominici gregis" ("Вся паства Господа"), которую в феврале 1996 года издал Иоанн Павел II, понтифик должен быть избран на собрании кардиналов, возраст каждого из которых не превышает 80 лет. В настоящее время Кардинальская коллегия насчитывает 208 членов, из которых лишь 117 являются выборщиками. При этом ожидается, что в мартовском конклаве примут участие 115 кардиналов-выборщиков. В соответствии с особым рескриптом "motu proprio", подписанным Бенедиктом XVI в июне 2007 года, его преемник должен будет набрать не менее двух третей голосов участников конклава.