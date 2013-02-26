Более 200 тысяч паломников прибыло в Ватикан послушать последнею речь Бенедикта XVI

Покидающий папский престол Глава Римско-Католической Церкви Бенедикт XVI в последний раз обратился из окна своего рабочего кабинета к тысячам верующих, полностью заполнивших площадь Святого Петра в Ватикане, с традиционной воскресной проповедью Angelus.

Услышать одно из последних обращений Бенедикта XVI в Рим прибыли более 200 тысяч паломников и туристов, сообщает РИА «Новости». В этой связи власти итальянской столицы предприняли повышенные меры безопасности, задействовав помимо сотрудников правоохранительных органов еще 2 тысячи человек, в том числе специальных агентов. Аналогичная схема будет применена и 27 февраля, когда понтифик проведет свою последнюю всеобщую аудиенцию. "Господь призвал меня "подняться на гору", чтобы посвятить всего себя молитвам и медитации, но это не означает, что я покидаю Церковь. Напротив, если Бог попросил меня об этом, то из-за того, что таким образом я смогу продолжить служить ему с той же самоотверженностью и с той же любовью, с которыми делал это до сих пор, но более подходящим для моего возраста и моих сил образом", - сказал Папа Римский.

Многие верующие, встречая понтифика, развернули плакаты с благодарностью Бенедикту XVI. "Спасибо вам за вашу любовь и поддержку в этот особенный момент для меня и Церкви", - добавил Бенедикт XVI, обращаясь к собравшимся, которые ответили ему аплодисментами. О своем решении отречься от Апостольского престола 85-летний Бенедикт XVI объявил 11 февраля, объяснив, что больше не может возглавлять Католическую церковь из-за преклонного возраста. Конклав по избранию нового понтифика должен состояться в первой половине марта.

Напомним, 28 февраля – последний день пребывания Бенедикта XVI на Римском Престоле.