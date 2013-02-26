Янукович поздравил Любомира Гузара с 80-летием
11:42, 26 февраля 2013Католицизм
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Пожелал радости, духовного утешения
Президент Украины Виктор Янукович поздравил Верховного архиепископа Украинской греко-католической церкви кардинала Любомира Гузара с юбилеем.
Любомиру Гузару - 80
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Обращаясь к Верховному архиепископу Украинской греко-католической церкви, Президент Украины отметил: «По случаю 80-летия со дня Вашего рождения примите пожелание доброго здоровья на многие и благие лета».
В.Янукович пожелал Любомиру Гузару мира, радости и духовного утешения.
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