Янукович поздравил Любомира Гузара с 80-летием

Пожелал радости, духовного утешения

Президент Украины Виктор Янукович поздравил Верховного архиепископа Украинской греко-католической церкви кардинала Любомира Гузара с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Обращаясь к Верховному архиепископу Украинской греко-католической церкви, Президент Украины отметил: «По случаю 80-летия со дня Вашего рождения примите пожелание доброго здоровья на многие и благие лета». В.Янукович пожелал Любомиру Гузару мира, радости и духовного утешения.

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