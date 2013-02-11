Папа Римский Бенедикт XVI собирается отречься от престола
14:06, 11 февраля 2013Католицизм
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Понтифик на одном из церковных мероприятий объявил, что собирается отречься от престола с 28 февраля.В Ватикане подтвердили, что Папа Римский Бенедикт XVI покинет свой пост. Об этом сообщает телеканал «France 24».«Папа объявил, что он откажется от своего поста в 20:00 28 февраля. После этого начнется период «вакантного престола», - уточнил отец Федерико Ломбарди в практически беспрецедентном объявлении в истории Католической церкви.
Понтифик на одном из церковных мероприятий объявил, что собирается сделать это 28 февраля.
Папа Римский Бенедикт XVI сделал сенсационное заявление/ Фото: Сrm-jam.com
Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на итальянское агентство АНСА.
По его данным, понтифик на одном из церковных мероприятий объявил, что собирается сделать это 28 февраля.
В Ватикане подтвердили, что Папа Римский Бенедикт XVI покинет свой пост. Об этом сообщает телеканал «France 24».
«Папа объявил, что он откажется от своего поста в 20:00 28 февраля. После этого начнется период «вакантного престола», - уточнил отец Федерико Ломбарди в практически беспрецедентном объявлении в истории Католической церкви.
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