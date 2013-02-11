Папа Римский Бенедикт XVI собирается отречься от престола

Понтифик на одном из церковных мероприятий объявил, что собирается сделать это 28 февраля.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на итальянское агентство АНСА.

По его данным, понтифик на одном из церковных мероприятий объявил, что собирается сделать это 28 февраля.

В Ватикане подтвердили, что Папа Римский Бенедикт XVI покинет свой пост. Об этом сообщает телеканал «France 24».

«Папа объявил, что он откажется от своего поста в 20:00 28 февраля. После этого начнется период «вакантного престола», - уточнил отец Федерико Ломбарди в практически беспрецедентном объявлении в истории Католической церкви.