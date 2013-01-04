УГКЦ организует конкурс религиозной песни

Украинская греко-католическая церковь организует Международный конкурс современной религиозной песни «Песня сердца-2013», который состоится под лозунгом «Вера, которой я живу».

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, нынешний конкурс посвящен Году веры и Крещению Украины для приумножения культурных и духовных ценностей украинского народа через популяризацию современной религиозной песни. Конкурс организуют представители Патриаршей катехитической комиссии УГКЦ совместно с Комиссией УГКЦ по делам образования и воспитания, Катехитическо-педагогическим институтом УКУ, Университетом банковского дела г. Киева, Международным институтом образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета «Львовская политехника», Львовским областным советом и Международной общественной организацией "Фонд «Духовный выбор»".

Конкурс будет проходить на приходском, деканальном, епархиальном, патриаршем (14-15 июня 2013 года) уровнях. Гала-концерт состоится 29 июня 2013 года. В соответствии с условиями конкурса тематика песен должна отображать суть христианского призвания, христианские ценности. На конкурс принимаются только детские песни на украинском языке (преимущество предоставляется новым авторским песням).

Участвовать в конкурсе могут только солисты, которые исполнят одну песню в инструментальном сопровождении, акапельно или под фонограмму. Максимальное время пения - 5 минут. Конкурс будет проходить среди украинских детей Украины и зарубежья трех возрастных категорий: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет.

