В УГКЦ с 2013 года будет единый Календарь с уставом Богослужений

Патриаршая Литургическая Комиссия УГКЦ в сотрудничестве с литургической комиссией Львовской Архиепархии выдала устав Богослужений на 2013 год.

Календарь с уставом является одной из важнейших книг не только для священнослужителей, но и дьяков и мирян, ведь в ней заключен порядок богослужений суточного круга на целый год. До этого времени, каждая епархия перед началом нового года отдельно издавала свой календарь с уставом и это создавало некоторые неудобства и неточности.

Теперь, как отметил Председатель Литургической Комиссии Львовской Архиепархии о. Владимир Стефанишин, начиная с 2013 года в УГКЦ будет единое издание Календаря с уставом богослужений для всех епархий и митрополий, чтобы лучше сохранять порядок и единство Богослужений во всех храмах УГКЦ.

Католический обозреватель