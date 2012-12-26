Сокровища Католической Церкви выложили в интернет

Каталог принадлежащих Римской Католической Церкви предметов изобразительного искусства выложен в интернет, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету The Art Newspaper.

Работа над проектом по созданию электронной системы поиска объектов художественного наследия длилась 16 лет, однако система еще далека от совершенства. В каталоге насчитывается 3,5 миллиона объектов, но предметы, хранящиеся в церквях некоторых епархий, например, Флоренции и Неаполя, еще предстоит внести в поисковую систему. Ее создание является совместным проектом церкви и государства, на который было выделено более 50 миллионов евро.

Пользователи сети могут осуществлять поиск по нескольким категориям: имени художника, названию, тематике и времени создания произведения. В каталог были внесены не только картины и скульптуры, но и церковная утварь, распятия, алтарные иконы и другие предметы, хранящиеся в почти 64 тысячах итальянских церквей, расположенных в 216 епархиях.

Специалисты отмечают, что работа по пополнению каталога будет продолжаться, в него войдут архитектурные памятники и архивные материалы. По их мнению, создателям проекта предстоит предпринять множество усилий для совершенствования системы поиска, поскольку в настоящее время она зачастую предоставляет неверную информацию о местонахождении того или иного предмета искусства.

«Православие.By»

