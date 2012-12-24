РКЦ призывает сократить расходы на Рождественский вертеп

Римско-католическая церковь призывает к сокращению расходов на традиционный Рождественский вертеп на площади Святого Петра в Риме. Об этом сообщает Би-Би-Си.

В отличие от привычных роскошных конструкций, нынешний вертеп является небольшим. В прошлые года фигурки животных, новорожденного Иисуса и яслей, в которых лежал, были больше, чем в реальной жизни.

Итальянские СМИ опубликовали документы, подтверждающие, что три года назад Рождественский вертеп в Ватикане стоил почти три четверти миллиона долларов.

В этом году оплатят только работу художника.

