Глава УГКЦ рассказал о своих студенческих годах

Во время посещения города Борислав, для того чтобы лучше проиллюстрировать свою студенческую жизнь, Глава УГКЦ привез с собой особую достопримечательность – студенческий фотоальбом. Поэтому каждый присутствующий в зале имел возможность увидеть памятные исторические моменты из жизни бывшего студента Бориславского медучилища, а ныне – Предстоятеля УГКЦ.

"Школа, которую я заканчивал (Бориславское медучилище. – Авт.), – это была школа без коррупции", – отметил Глава УГКЦ, добавив, что он поступил в медучилище "без копейки". На протяжении обучения никто не требовал взяток, преподаватели же ценили в студентах любовь к неутомимому труду. Блаженнейший поблагодарил своих преподавателей: и живых, и отошедших в вечность, отметив, что благодаря этим педагогам и Божьей благодати является теперь тем, кем есть.

Бывший выпускник медколледжа поделился со студентами воспоминаниями о своем единственном опыте написания шпаргалок. Две недели студент Святослав Шевчук писал "шпаргалки", готовясь к контрольной работе по фармакологии. Придя на экзамен и получив задание, он понял, что все шпаргалки забыл дома. Однако благодаря тому, что готовился к экзамену: читал, анализировал, выписывал, – написал эту контрольную на отличную оценку.

Единственная итоговая четверка, которая время от времени появлялась у отличника Святослава Шевчука во время учебы в медучилище, была по физкультуре. Блаженнейший поблагодарил своего требовательного преподавателя, тоже находившегося в зале, за то, что привил ему любовь к бегу. "Скажу вам честно: я бегаю до сих пор", – под аплодисменты присутствующих добавил Глава УГКЦ.

«Мы в училище были в фельдшерской военизированной группе. И группы были отдельно для девочек и для мальчиков. Но мы всегда искали возможность между собой пообщаться», – рассказал Блаженнейший Святослав.

«Я не знаю, существует ли такой юноша, который бы не был влюблен. Если хотите знать, как это было, – я скажу. Мы девушкам конфеты носили. Так проявляли свою симпатию», – пошутил глава УГКЦ.

Об этом сообщает христианский портал КИРИОС.

