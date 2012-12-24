Ридли Скотт снимет сериал об интригах в католической церкви

Ридли Скотт примет участие в создании телесериала-триллера "Ватикан" ("The Vatican"). События сериала будут разворачиваться на фоне "современных политических интриг внутри католической церкви".

Как сообщает Inside TV, темами "Ватикана" станут "духовность, власть и политика". Сценарий пилотного эпизода написал Пол Аттанасио (ранее он работал как сценарист над фильмами "Донни Браско" и "Сфера", а также как продюсер над сериалом "Доктор Хаус").

Пока телеканал Showtime заказал только пилотный эпизод "Ватикана", постановкой которого и займется Скотт. Если первая серия окажется удачной, канал закажет следующие эпизоды. Информации о том, когда "Ватикан" будет представлен зрителям, пока нет.

Последней завершенной режиссерской работой Ридли Скотта на сегодняшний день является фантастическая лента "Прометей", вышедшая в прокат в конце мая 2012 года. Фильм, в котором снялись Майкл Фассбендер, Шарлиз Терон, Идрис Эльба, Гай Пирс и Нуми Рапас, стал своего рода приквелом к картине 1979 года "Чужой".

Сейчас Скотт занимается постановкой фильма "Советник" ("The Counselor"), основанного на сценарии Кормака Маккарти (автора романов "Старикам здесь не место", "Кони, кони" и "Дорога").