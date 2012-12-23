Папа Римский помиловал своего дворецкого, осужденного за кражу

Папа Римский помиловал своего бывшего камердинера, получившего 1,5 года тюрьмы за кражу документов.

Папа Римский Бенедикт XVI помиловал своего бывшего камердинера Паоло Габриэле, получившего полтора года тюрьмы за кражу секретных документов.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, понтифик навестил его в тюрьме Ватикана и лично сообщил о том, что удовлетворил его прошение о помиловании.

На суде П.Габриэле признал, что несколько лет выносил конфиденциальные документы из папской канцелярии и, кроме того, познакомил с их содержанием журналистов. Он объяснял свой поступок не злым умыслом, а тем, что хотел "разоблачить коррупцию" в самом сердце католической церкви.

Бенедикт XVI помиловал также и пособника П.Габриэле - итальянского программиста Клаудио Шарпеллетти, приговоренного к двум месяцам лишения свободы условно.