Папа Римский на Рождество будет служить в облачении X-XII веков

Рождественские богослужения в соборе Святого Петра Папа Римский Бенедикт ХVI будет совершать в орнате (верхнем литургическом облачении), которое понтифики надевали в X-XII веках, сообщает «Православие.By» со ссылкой на РИА Новости.

Об этом Радио Ватикна заявил глава Папской литургической службы монсеньор Гвидо Марини. По его словам, Бенедикт ХVI таким образом хочет подчеркнуть свое уважение к традиции. На средневековом орнате в более поздние времена появлялись новые элементы - вертикальные полосы золотого и серебряного цветов, символизирующие единство и неразрывную связь между церквами Востока и Запада.

Марини сообщил, что в процессии перед праздничной мессой в соборе святого Петра примут участие дети, которые возложат букет цветов рядом с фигуркой младенца Иисуса. "Их будет десять, и прибудут они с разных континентов", - добавил главный литургист Ватикана.

Фигурка младенца Иисуса у главного алтаря собора святого Петра будет точной копией фигурки в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Ее для Ватикана сделал мастер-христианин из Вифлеема. Еще одна фигурка младенца Иисуса после богослужения вечером 24 декабря будет помещена в ясли на площади святого Петра.

Напомним, что еще в 2008 году Бенедикт XVI вернулся к теме реформы богослужебных облачений в направлении возврата к старым традициям Римско-Католической Церкви. Тогда это коснулось образа паллиев (узкой ленты из белой овечьей шерсти с вышитыми черными крестами) для облачения митрополитов Римско-Католической Церкви.

Это было не первое изменение, сделанное Папой в литургических облачениях. До этого Папа решил использовать золотой посох в виде греческого креста, использовавшийся Пием IX, вместо серебряного с изображением Христа, введенного Павлом VI.

"Это изменение не означает простого возврата к древности, но являет развитие в преемственности, укорененность в Традиции, которая позволяет идти вперед, последовательно двигаясь по тропе истории ", - пояснил тогда главный церемониймейстер Ватикана епископ Марини. - "Пастырский посох, называемый ferula, более верно отвечает форме папского посоха, типичного для римской традиции, который всегда имел форму креста без изображения Иисуса".

Кроме того, в начале понтификата Бенедикт XVI прилагал усилия к возрождению латинского языка для некоторых церковных функций. Он, в частности, заявил о своем намерении вернуть латыни более активную роль в церковной жизни почти сразу после своего избрания.

Так, например, планировалось проводить обучение латыни католических священников, а также размещать на древнем языке Западной Церкви некоторый документы на сайте Ватикана.

