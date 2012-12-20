Патриарх Халдейской Католической Церкви подал в отставку

Кардинал и патриарх Эммануэль III Делли, возглавляющий Халдейскую Католическую Церковь в Ираке подал в отставку в возрасте 85 лет, сообщает «Православие.By» со ссылкой на CWN.

Папа Бенедикт XVI призвал Синод епископов Халдейской Церкви выбрать ее нового главу и определить дальнейшее существование Церкви в условиях военной разрухи, которую можно наблюдать в Ираке.

Патриарх Эммануэль Делли руководил Халдейской Церковью на протяжении многих лет, пока шла война в Ираке, поскольку его избрание Патриархом Вавилона Халдейского состоялось в 2003 году.

Общая численность христианского населения Ирака до начала войны составляла 800. 000 человек, а теперь около 100.000.

Префект Конгрегации по делам Восточных Церквей, кардинал Леонардо Сандри будет председательствовать на Синоде Халдейской Церкви, который состоится в январе будущего года.

Халдейская Католическая Церковь - одна из восточно-католических церквей. Происходит от Ассирийской Церкви Востока. Общая численность ее членов - 500.000 человек. Больше всего халдео-католиков живет в Багдаде (Ирак). Всего в Ираке имеется 10 халдейских диоцезов, 4 — в Иране и еще 4 в других странах Ближнего Востока.