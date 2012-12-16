В Киеве презентовали двухтомное издание о Патриархе Иосифе Слепом

Украинский историк, профессор Владимир Сергийчук в Киеве презентовал двухтомное издание «Патриарх Йосиф Слепой в документах советских органов государственной безопасности».

Как передает корреспондент УНИАН, автор отметил, что на написание книг о фигуре патриарха его натолкнуло то, что он все время в архивах КГБ наталкивался на документы, которые удостоверяют, насколько «большим государственным мужем был патриарх Иосиф». «Больше 20-ти лет я не вылезаю из архивов. И когда я смотрел секретные архивы о повстанческих делах, национально-освободительном движении, то случались много документов, касающихся ликвидации УГКЦ и документов, которые свидетельствовали о деятельности Митрополита Шептицкого, будущего патриарха Иосифа Слепого.

Из настоящих документов я и убедился, что это были не просто религиозные проводники, а могучие фигуры, великие украинские государственники общенационального масштаба. Потому я решил, что это моя задача. Тем более, я – человек со стороны, не греко-католик, который дает мне возможность быть максимально объективным», – сказал профессор истории. По его мнению, такого человека как Иосиф Слепой не хватает в нашем политикуме. «Потому что если бы такой человек сегодня был среди нас, готовый идти до конца, умереть за Украину, не изменить ей, церкви, то у нас была бы совсем другая ситуация. Непокоренный и несокрушимый.

Он действительно был таким. Это удостоверяют документы спецслужб, которые боролись против Патриарха Иосифа, пытаясь уничтожить его. Однако этот режим должен был признать и засвидетельствовать даже последние его слова, которые он говорил в судах, – что он не отрекается ни церкви, ни Украины. Фигура Иосифа Слепого – живой пример украинцам для наследования», – убежден историк. Двухтомник о патриархе Иосифе профессор уже презентовал в этом году в нескольких странах: Канаде, Эстонии, Германии, Италии.

Презентация книг «Патриарх Йосиф Слепой в документах советских органов государственной безопасности» состоялась в рамках празднования 120-летия со дня рождения Патриарха Иосифа. Напомним, 2012 год был провозглашен Верховной Радой Годом патриарха Иосифа Слепого.

