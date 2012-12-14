Папа Римский зажег огни главной ватиканской ели
На площади Святого Петра
Папа Римский Бенедикт XVI сегодня вечером зажег огни главной ватиканской ели на площади Святого Петра.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радио Ватикана, елка и рождественские ясли были доставлены из итальянских регионов Молизе и Базиликата 6 декабря.
Ясли - традиционная сцена Рождества Христова, общая площадь которой в этом году составила 225 квадратных метров, установлены рядом с 24-метровым деревом. В этом году библейские персонажи облачены в традиционные одежды юга Италии, а сами ясли украшены элементами южноитальянской иконографии.
В отличие от прошлых лет, иллюминация будет гореть круглосуточно, а не только ночью. Впервые в истории самое маленькое государство Европы не заплатит ни цента за установку рождественской ели: все расходы, включая оплату электроэнергии для иллюминации, взяли на себя власти региона Базиликата.
Традиция устанавливать рождественскую ель на площади Святого Петра в Ватикане появилась в конце прошлого века во время понтификата Иоанна Павла II. Бенедикт XVI продолжил традицию, по которой ели доставляются в Ватикан из разных стран мира. У подножия ели обычно устанавливаются рождественские ясли, которые понтифик освящает в канун Рождества 24 декабря.
После Рождества ель будет демонтирована, а ее древесина пойдет на изготовление игрушек для детских домов и больниц.