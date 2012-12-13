Папа Римский написал свое первое сообщение в Twitter

Папа Римский Бенедикт XVI в среду оставил свое первое сообщение в собственном микроблоге в Twitter, который был запущен 3 декабря. Микроблог ведется на английском языке.

Как пишет РИА Новости, в коротком сообщении понтифик отметил, что рад общаться через Twitter и поблагодарил своих подписчиков за их "щедрый отклик".

"Я благословляю всех вас от всего сердца", - заключил Бенедикт XVI. Микроблог 85-летнего главы Римско-католической церкви (@pontifex) ведется на английском языке. В настоящий момент на него подписаны более 664 тысяч человек. Кроме того, Twitter Бенедикта XVI можно читать еще на семи языках: итальянском, испанском, португальском, немецком, польском, французском и арабском.

В июне 2011 года Папа Римский уже отправлял сообщение своей многомиллионной пастве. Это случилось при открытии официального информационного портала Ватикана. Тогда он написал: "Дорогие друзья, я только что запустил www.news.va. Слава Иисусу Христу! С моими молитвами и благословением, Бенедикт XVI".

