Архиепископ Неаполя призвал мафию к покаянию

Архиепископ Неаполя кардинал Крешенцио Сепе обратился к неаполитанской мафии с призывом «Покайтесь, опомнитесь!». Иерарх заявил, что «мафиози не войдут в церкви даже после смерти». 2.jpg

«Я запретил священникам впускать членов мафии в церковь. Если они не обратятся, то не получат ни таинств, ни церковных похорон», - сказал архиепископ Неаполя.

Чрезвычайно суровые слова иерарха опубликовали итальянские СМИ в субботу, отметив, что он снова доказал смелость и непримиримую позицию.

Кардинал Сепе вспомнил о сведениях счетов мафии на днях в Неаполе, в результате чего погибли не только члены враждующих кланов каморры, но также случайные люди, пишет Katolik.ru.

В день празднования Торжества Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Архиепископ Неаполя обратился к мафии: «Подумайте о ваших детях и ваших женах, когда хотите совершить преступление, лишая жизни вашего ближнего». «После обвинительного приговора общества наступит суд Божий», - сказал кардинал Сепе. Далее он заверил: «Как Церковь, так и человеческое сообщество, никогда не перестанет бороться с этими сеятелями смерти, которые не имеют достоинства».

Иерарх осудил трагические события тех дней, когда во дворе дошкольного учреждения в Неаполе наемные убийцы застрелили мужчину, которого преследовали.

«Это недопустимо входить на территорию дошкольного учреждения, где есть невинные дети, для того, чтобы убить врага или конкурента. Это делают бессердечные люди, которые живут только жестокостью и беспределом» - сказал кардинал Крешенцио Сепе.

Иерарх убежден, что недостаточно «любить Неаполь и быть готовыми защищать его от тех, кто возводит на него клевету». Нельзя, подчеркнул он, поворачиваться спиной и закрывать глаза.

Итальянский священнослужитель заявил, что болячкой Неаполя является «ничтожество и гнусность» людей мафии, которые «являются образцом позорного насилия». Он также говорил о «шакалах», которые, «охотясь на несчастье и слабых, имеют свою несчастную прибыль».