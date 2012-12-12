Ватикан призвал к созданию Мирового правительства

Глава католической церкви папа Бенедикт XVI призвал к созданию мирового правительства и Нового Мирового Порядка. В речи, произнесённой на Папском совете 3 декабря папа призвал к «построению мирового сообщества с соответствующими полномочиями», на службу «для всеобщего блага человеческой семьи».

В качестве средства защиты глобального мира и справедливости, видение Папы по установлению Мирового правительства и Нового мирового порядка, похоже, основывается не на создании одного сверхгосударства, а нового управленческого органа, который предлагал бы находящимся у власти политикам, которые отвечают за принятие решений, критерии для оценок и практические рекомендации.

Папа сказал: предлагаемый орган (Мировое правительство) не был бы сверхдержавой, сосредоточенной в руках горстки людей, которые властвовали бы над всеми остальными, эксплуатируя самых слабых.

Папа также поделился своим видением нового органа как «моральной силы» или морального авторитета, который имел бы «власть оказывать влияние в соответствии с разумом, то есть, коллективная власть, ограниченная в своей юрисдикции законом».

Эти последние замечания, сделанные Папой и католической церковью едва ли должны вызывать удивление, учитывая то, что в 2010-м католическая церковь стремилась к созданию нового Мирового центробанка, который отвечал бы за регулирование глобальной финансовой индустрии и международной денежной массы.

Как сообщалось, Ватикан пытался создать «наднациональную власть», имеющую общемировой масштаб, и «универсальную юрисдикцию», чтобы направлять и контролировать глобальную экономическую политику и принятие решений.

Новый толчок Китая к более тесным связям с Россией, рост вмешательства со стороны ООН в отношении контроля за интернетом, и последние замечания, сделанные католической церковью, все они указывают на то, что новый мировой порядок установит такой курс, от которого мир может просто не восстановиться.

theglobalistreport.com