Ватиканский иерарх считает разговоры о конце света безответственными

Префект Конгрегации вероучения архиепископ Герхард Людвиг Мюллер назвал разговоры о конце света безответственными и бессмысленными, сообщило в воскресенье радио Ватикана.

"Это все ненужное волнение", — заявил глава наиболее влиятельного ведомства Римской курии и добавил, что в христианской традиции не принято обсуждать конкретные даты конца света, а у него на 21 декабря запланированы встречи и важные дела.

Архиепископ считает, что разобщенность мешает современным людям жить в радости. Он пожелал всем христианам на праздники Рождества Христова "больше держаться вместе, радоваться и оптимистично смотреть в будущее". Рождество, по мнению Мюллера, это хорошее время, чтобы не только окунуться в ностальгические эмоции, но и стать более открытыми и дружелюбными.

Между тем ожидание катаклизмов, связанных с тем, что календарь майя заканчивается 21 декабря 2012 года, широко распространено даже в странах, где католики составляют значительное большинство.

В частности, в Чили опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения показали, что примерно четверть граждан намерены 21 декабря под тем или иным предлогом не пойти на работу, причем около 30% опрошенных хотят попросить начальство выплатить им зарплату авансом — до наступления конца света.

РИА Новости