Папа Римский Бенедикт XVI получил два новых "папамобиля"

7 декабря в Ватикан доставили два новых "папамобиля" для Бенедикта XVI. "Папский автопарк" пополнился машинами марки "Mercedes-Benz" M-класса, которые имеют специальную конструкцию, позволяющую понтифику во время езды находится максимально близко к людям, при сохранении полной безопасности и комфорта, сообщает Кириос со ссылкой на Радио Ватикан.

Новым "папамобилем" Бенедикт XVI воспользуется уже в праздник Непорочного Зачатия, если направится к статуе Девы Марии на Испанской площади итальянской столицы.

Как сообщает Зал Печати, в новых авто используются инновационные технологии, направленные на обеспечение более эффективного кондиционирования воздуха и освещения, а также связи между шофером и салоном. Автомобили цвета белого перламутра, имеют более низкое по сравнению с предыдущей моделью шасси, что повысит их аэродинамику, это важно во время многочисленных поездок Святого Отца.

Работа над дизайном "папамобиля" велась в течение 9 месяцев, чтобы максимально адаптировать его к потребностям понтифика. Концепция была обработана инженерами "Mercedes" при поддержке внешних партнеров. В машине используется бензиновый двигатель.