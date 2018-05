В Эритрее католические семинаристы обязаны проходить военную службу

Эритрее, одном из самых репрессивных государств в мире, нашли способ, как противодействовать деятельности церкви в стране, сообщает The Aid to the Church in Need.

Католические семинаристы и другие работники церкви обязаны проходить военную службу, которая длится не менее 15-ти лет.

"Правительство преувеличивает опасность войны, используя это в качестве предлога для того, чтобы держать людей на военной службе", сообщил источник в католическом благотворительном агентстве. - "В целом, военная служба привела к ситуации, когда существует нехватка квалифицированных работников во многих профессиях, не только в церкви".

