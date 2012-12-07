Папский совет инициировал новую программу для смартфонов
Председатель Папского совета по средствам массовой коммуникации архиепископ Клаудио Мария Челли, сообщил, что его ведомство инициировало разработку новой программы для смартфонов. Виджет для "iPhon" и "iPad" под названием "The Pope" будет отправлено в "Apple" для утверждения на следующей неделе, сообщил Густав Ентрала, который разрабатывает приложение.
Виджет позволит пользователям следить за проповедями Папы, а также за тем, что происходит в Ватикане и Кастель Гандольфо, благодаря подключению к веб-камере. Кроме того, программа позволит пользоваться ватиканскими медиа-ресурсами, например, слушать программы Ватиканского радио.
Виджет будет доступен бесплатно в "App Store" до конца года. Также идет работа над версией для операционной системы "Android".
Католический обозреватель