В столице Сенегала осквернена католическая церковь. Вандализм в храме прихода Непорочной Девы Марии в районе Ассени осудил президент страны Маки Салл, сообщают местные СМИ.

В воскресенье, 2 декабря, неизвестные сломали статую Девы Марии и отломали руку у фигуры Богомладенца Христа. Президент призвал силы безопасности найти и наказать виновных в совершении преступления.

Этот акт вандализма стал вторым за последнее время. В октябре на католическом кладбище св. Лазаря в Дакаре было осквернено несколько могил.

Седмица.Ru