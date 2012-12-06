В столице Сенегала осквернена католическая церковь
05:28, 06 декабря 2012Католицизм
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Президент призвал наказать виновных
В столице Сенегала осквернена католическая церковь. Вандализм в храме прихода Непорочной Девы Марии в районе Ассени осудил президент страны Маки Салл, сообщают местные СМИ.
В воскресенье, 2 декабря, неизвестные сломали статую Девы Марии и отломали руку у фигуры Богомладенца Христа. Президент призвал силы безопасности найти и наказать виновных в совершении преступления.
Этот акт вандализма стал вторым за последнее время. В октябре на католическом кладбище св. Лазаря в Дакаре было осквернено несколько могил.
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