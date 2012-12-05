УГКЦ организовала «мультимедийную проповедь»

В приходе Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ, в Скале-Подольской, впервые было использовано мультимедийные средства во время проповеди на Святой Литургии. Прихожане имели возможность запомнить Божью науку не только с помощью слуха, как это происходит обычно, а с помощью зрения, что позволило еще лучше и доступнее понять Слово Божие.

Интерактивная презентация на тему: «Притча о неразумном богача», которую подготовил в. Василий Германюк, позволила присутствующим, особенно тем, которые впервые узнали о таких компьютерных технологиях, легко сосредоточиться на предложенном материале и позволить прорастание в своем сердце посеянных в проповеди зерен.

«В современном мире Интернет и компьютерные технологии стали неотъемлемой частью человечества. Наука и техника идут вперед и Церковь в реализации своей миссии должна использовать эти возможности. Надеемся, что такие презентации будут проходить и в дальнейшем и развитие науки и техники в первую очередь будет использоваться во славу Бога », - в комментарии отметили организаторы «мультимедийной проповеди».

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