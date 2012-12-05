В США снизилось число священников и монашествующих
05:40, 05 декабря 2012Католицизм
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C 2011 по 2012 годы число монахинь в США за год сократилось с 57 113 до 55 045 человек.
Число священников, монахов и семинаристов, хоть и незначительно, но уменьшилось, отмечает сайт епископата.
По данным The Official Catholic Directory, за указанный период:
• число священников снизилось незначительно с 40271 до 40203 человек;
• количество семинаристов сократилась с 5247 до 5015, причем наибольший спад наблюдается среди членов монашеских орденов (а не относящихся к определенной епархии) семинаристов;
• количество монахов упало с 4650 до 4518;
• количество постоянных диаконов увеличилось с 17436 до 17816 человек.
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