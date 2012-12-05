В США снизилось число священников и монашествующих

C 2011 по 2012 годы число монахинь в США за год сократилось с 57 113 до 55 045 человек.

Число священников, монахов и семинаристов, хоть и незначительно, но уменьшилось, отмечает сайт епископата.

По данным The Official Catholic Directory, за указанный период:

• число священников снизилось незначительно с 40271 до 40203 человек;

• количество семинаристов сократилась с 5247 до 5015, причем наибольший спад наблюдается среди членов монашеских орденов (а не относящихся к определенной епархии) семинаристов;

• количество монахов упало с 4650 до 4518;

• количество постоянных диаконов увеличилось с 17436 до 17816 человек.

Katolik.ru