В Испании общине УГКЦ передали в пользование храм

После длительных переговоров Апостольского визитатора для украинских греко-католиков в Италии и Испании Преосвященного владыки Дионисия (Ляховича) и капеллана о. Дмитрия Савчука с испанским женским монашеским орденом «María Reparadora», была достигнута общая договоренность о передаче принадлежащего указанному ордена храма в пользование общины УГКЦ г. Севилье (Испания).

Данная святыня была построена кардиналом Карлосом Амиго, Архиепископом-эмеритом Севильи, в конце прошлого столття. Однако из-за отсутствия прихожан и практическое неиспользование она была десакрализована и в ней последнее время Севильской горсоветом проводились различные культурологические и художественные мероприятия.

В воскресенье, 2 декабря 2012 г., по благословению Апостольского визитатора Кир Дионисия храм был заново освящен и наименован в честь св. Димитрия Солунского.

Кириос