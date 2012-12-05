Митрополит Рижский награжден премией общества Данте Алигьери

Глава Римско-Католической Церкви Латвии митрополит Рижский архиепископ Збигнев Станкевич награжден Большой премией общества Данте Алигьери за вклад в сохранение культурного наследия Италии. Церемония вручения премии года состоялась в Художественном музее «Рижская биржа», сообщает Благовест-инфо.

По словам организаторов, Большую премию года вручают с 2004 года в Италии и Латвии людям, которые внесли наибольший личный вклад в укрепление межгосударственных отношений и культурных связей между странами.

Общество Данте Алигьери было создано в 1934 году (восстановлено в 1996 году) и объединяет более 50 специалистов в сфере итальянской культуры, а также заинтересованных лиц. Организация способствует возрастанию интереса общества к истории Италии, формам сотрудничества между Италией и Латвией и обмена культурным опытом.