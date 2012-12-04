Католическая церковь беатифицировала ставшего христианином индуса
14:36, 04 декабря 2012Католицизм
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Замученного в XVIII в.
Девасахаям Пиллаи (1712-52), новообращенный из индуизма, который перенес мученическую смерть за Христа, стал первым индийским мирянином, который был причтен к лику блаженных Католической Церкви, сообщило агентство CWN.
Кардинал Анджело Амато, префект ватиканской Конгрегации канонизации святых, возглавил чин беатификации индийского мученика, который был совершен в южном индийском штате Тамил Наду.
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