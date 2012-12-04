Ватиканская библиотека оцифрует музыкальные манускрипты

Ватиканская апостольская библиотека к апрелю 2013 года намерена перевести в цифровой формат более 13 тысяч страниц голландских музыкальных манускриптов, которые хранятся в ее фондах, сообщило в понедельник радио Ватикана.

Работа по оцифровке манускриптов, которые были созданы в период с конца XIII - начала XVI веков в Нидерландах, будет выполнена в сотрудничестве с лабораторией Международного центра по изучению нидерландской музыки при католическом университете в Лувене.

В частности, в цифровом формате станут доступными исследователям во всем мире рукописные книги, украшенные орнаментами и миниатюрами, которые были созданы в мастерской голландского композитора, музыканта и каллиграфа Петра Аламира. Эти работы способствовали распространению полифонического пения не только в Нидерландах, но во всей Западной Европе, поскольку ими пользовались многие известные композиторы.

Книги, которые будут переведены в цифровой формат, ранее были частью коллекций Сикстинской и Юлианский капелл в Ватикане, а также папской базилики Санта Мария Маджоре.

После оцифровки репродукции можно будет увидеть в свободном доступе на сайте Ватикана. Каждая из них будет сопровождаться аннотацией и комментарием экспертов.

РИА Новости