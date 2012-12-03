Человечность общества измеряется отношением к инвалидам

Люди с ограниченными возможностями могут стать вестниками нового мира, который не руководствуется силой, насилием и агрессией, а любовью, солидарностью и принятием другого. Такое мнение высказал председатель Папского совета пастырства работников сферы здравоохранения архиепископ Зигмунд Зимовский в своем специальном послании по случаю Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, сообщает Сatholicnews со ссылкой на Радио Ватикана.

Иерарх подчеркнул, что интеграция людей с ограниченными возможностями в жизнь общества может принести ему самому большое богатство.

"Однако, на это не всегда обращается должное внимание, - сказал архиепископ. Он отметил, что отношением к трудностям и боли измеряется человечность, как отдельных людей, так и самого общества.

Иерарх призвал защищать права инвалидов, и напомнил, что они не могут принадлежать лишь малой части сильных и успешных, "поскольку в обществах, построенных таким образом, оказывается дискриминация". По его мнению, инвалиды должны участвовать в жизни общества на его различных уровнях: местном, национальном и международном.

"Инвалидность должна восприниматься как проявление уникальности человека членами семей, врачами, педагогами, друзьями", - призвал архиепископ и напомнил слова Иоанна Павла II о том, что инвалиды - это "живые иконы Распятого Христа, указывающие на мистическую красоту Того, Кто был послушным даже до смерти". "Лица с ограниченностью могут научить, что такое любовь, которая спасает", - сказал иерарх.