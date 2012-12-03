Новая книга Бенедикта XVI стала бестселлером в Италии

Третий том трилогии Бенедикта XVI «Иисус из Назарета», посвященный детству Христа, уже стал бестселлером в Италии. Книга находится на первом месте среди продаваемых изданий.

Как информирует издание Corriere della Sera, книга занимает также первую позицию среди читателей электронных книг.

В третьей книге трилогии Святейший Отец рассказывает о наименее известном и самом таинственном периоде жизни Иисуса: Его рождении и детстве.

Папа представляет Христа, который приходит в мир в конкретное место, время и семью. Автор также стремится ответить на вопрос: что значит для каждого человека рождение Иисуса?

Книга, рассказывающая об исторической правде, одновременно является теологическим размышлением Бенедикта XVI над рождением Спасителя.

Папа закончил работу над последней частью трилогии в августе текущего года во время своего пребывания в Кастель Гандольфо.

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