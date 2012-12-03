Папа Римский Бенедикт XVI открывает свой аккаунт в Twitter

Папа Римский Бенедикт XVI открывает свой аккаунт в сети микроблогов Twitter, расширяя интернет-площадку Римско-католической церкви, сообщает БИ-БИ-Си.

Подробности нового аккаунта понтифика будут объявлены на пресс-конференции сегодня в понедельник. Однако, как отмечают источники в Ватикане, Бенедикт XVI вряд ли будет собственноручно писать туда "твиты", так как редко пользуется компьютером и предпочитает писать от руки.

Решение о запуске проекта, рассчитанного преимущественно на молодежную аудиторию, было принято еще в феврале.

Ватикан уже активно использует другие социальные сети, а недавно был запущен международный портал, который объединил сайты Римско-католической церкви по всему миру.