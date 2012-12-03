В Париже состоялась интронизация владыки УГКЦ Бориса (Гудзяка)

В Париже, 2 декабря, в Соборе Парижской Богоматери состоялась церемония интронизации владыки Бориса (Гудзяка) как Апостольского экзарха украинских греко-католиков во Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Швейцарии.

Божественную Литургию возглавил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук).

Участие в церемонии интронизации приняли Архиепископ Парижа кардинал Андре Вент-Труа и Кардинал Кристоф Шонборн.



Торжества начались пешим ходом от главной церкви греко-католиков в Париже - кафедры святого Владимира, к собору Нотр-Дам.

Во время проповеди Патриарх Святослав (Шевчук), отметил историческую важность этого момента, который переживает Украинская Греко-Католическая Церковь.

Глава УГКЦ отметил, что перед экзархатом сегодня стоят большие вызовы и задачи: «Мы должны делиться сокровищем веры нашей Церкви-мученицы с современным человеком, который живет в секуляризованном мире. Мы должны показать миру молодое лицо нашей Церкви с тысячелетней историей».

Экзарх Борис (Гудзяк) поблагодарил Патриарха и Синод Епископов УГКЦ за доверие, благословение и поддержку, также дипломатам, предпринимателям, сообществу Украинского католического университета и Львовской духовной семинарии, всем паломникам, которые приехали в Париж по случаю интронизации.

РИСУ